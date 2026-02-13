La Municipalidad realizó la reparación y restauración de la Casa Argañaraz Alcorta

Trabajaron para preservar la estructura y ornamentación del edificio.

Hoy 21:49

La Municipalidad de la Capital concretó trabajos de reparación y restauración de la cubierta y de los pisos de madera de la histórica construcción de la Casa Argañaraz Alcorta.

La intervención se realizó con el objetivo de preservar la estructura y ornamentación del edificio.

Para ello, se instaló una sobrecubierta metálica con cámara de aire ventilada, que permitirá evitar el contacto directo del agua con la cubierta existente y mejorará el rendimiento térmico.

Los trabajos requirieron, por la altura de la edificación, el uso de un camión grúa que sirvió para el armado de cabriadas, el montaje de correas, anclaje y nivelación, para lograr una pendiente óptima y el apoyo de la estructura.

Sobre el sistema de desagüe, se intervino sobre las canaletas centrales y perimetrales para recibir el caudal del agua del sobretecho y en las babetas de ajuste para evitar los ingresos de agua.

La Casa Argañaraz Alcorta es un espacio en donde exponen artistas locales y con estas tareas se busca garantizar un edificio en buenas condiciones para empleados y el público visitante y en particular porque es un lugar abierto todo el año para muestras.