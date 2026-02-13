Un Mitre renovado inicia su camino en la Primera Nacional visitando a All Boys

El Aurinegro arranca una nueva temporada con DT nuevo y plantel renovado. Arranca a las 17.
Un renovado Mitre inicia su camino en la Primera Nacional este sábado 14 de febrero desde las 17, cuando visite a All Boys por la primera fecha. El equipo ahora conducido por Carlos Mayor arranca una temporada clave, con la misión de cambiar la imagen que dejó el año pasado.
Con una importante cantidad de refuerzos y una reestructuración profunda del plantel, el Aurinegro se armó para competir con mayor solidez. La dirigencia apuntó a sumar experiencia en todas las líneas, buscando un equipo más equilibrado que pueda sostener protagonismo a lo largo de un torneo largo y exigente.
El encuentro tendrá como árbitro a Maximiliano Manduca, acompañado por Mario Bardina como asistente 1 y Gonzalo Roldán como asistente 2, mientras que Lautaro Castagnola será el cuarto árbitro. El cruce se disputará en Floresta, un escenario siempre complejo para los visitantes.
Del otro lado, All Boys también quiere comenzar su campaña con una alegría ante su gente. El debut pone frente a frente a dos equipos que necesitan arrancar fuerte para marcar el rumbo desde la primera fecha. Para Mitre, la consigna es clara: empezar sumando y construir confianza desde el arranque.