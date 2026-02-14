El tiempo para este sábado 14 de febrero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 31º y emitieron una alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 31° y mínima de 22°, con tormentas fuertes durante la madrugada y fenómenos aislados el resto de la jornada. Ocho departamentos están bajo advertencia.

Hoy 01:33

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 31° y mínima de 22°, con tormentas fuertes durante la madrugada y fenómenos aislados el resto de la jornada. Ocho departamentos están bajo advertencia.

Santiago del Estero afrontará este sábado 14 de febrero de 2026 con condiciones inestables y bajo alerta amarilla por tormentas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura oscilará entre una mínima de 22° y una máxima de 31°, en un contexto de probables precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

De acuerdo con el organismo, se prevén tormentas fuertes durante la madrugada, mientras que el resto del día podrían registrarse fenómenos aislados de variada intensidad.

La advertencia alcanza a los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica, donde el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En cuanto a los valores de precipitación acumulada, el SMN indicó que se estiman entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Pronóstico extendido

Para el domingo, el panorama seguirá inestable. Se anticipa una máxima de 33° y una mínima de 24°, con cielo parcialmente nublado y probabilidades de tormentas fuertes hacia la noche, lo que mantendría las condiciones meteorológicas variables durante el fin de semana en la provincia.