Condenaron a cinco años a un hombre por narcomenudeo y encubrimiento agravado

En el marco de un juicio abreviado, la fiscal Flavia Torres -de la Unidad Fiscal de Lucha contra el Narcotráfico de Banda- acordó con la defensa la condena de Walter Fabián Bustamante, de 36 años, a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y encubrimiento agravado.

De acuerdo con la investigación, el imputado tenía uno de los puntos de venta de drogas en un domicilio del barrio Independencia de la ciudad de La Banda.

Según la investigación, el 30 de octubre de 2023, en la casa de Bustamante —mientras él había salido a hacer "reparto" de sustancia— su cuidador, de apellido Irazabal, quedó encargado del negocio.



En un momento a la vivienda había llegado Darío Moya —a quien antes de irse le vendió tres bagullos con cocaína— y en un determinado momento se generó una gresca entre éste y el cuidador que terminó cuando Irazabal le efectuó un disparo causándole la muerte de inmediato.

Alertado por lo sucedido, Bustamante se presentó en el inmueble y procedió a limpiar la vivienda, recoger el arma de fuego y sustancias estupefacientes, colocarlas en una bolsa plástica y luego en una cartuchera, para finalmente descartarlas en una zona de pastizales cercana a un canal, con el fin de ocultar elementos vinculados al hecho.

Posteriormente, en el marco de un allanamiento realizado en su domicilio a raíz del homicidio, personal policial secuestró cocaína, marihuana y otros elementos de interés, dando intervención a la División Drogas Peligrosas y a la Unidad Fiscal de Lucha contra el Narcotráfico.

Con las pruebas reunidas durante la instrucción, las partes arribaron al acuerdo de juicio abreviado que fue homologado por el juez de Control y Garantías, Dr. Gino Niccolai, quedando firme la condena impuesta.