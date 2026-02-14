Tucumano sospechoso de un millonario robo fue detenido en un baile de carnaval en Abra Grande

Tiene 20 años y es uno de los seis sospechosos de integrar una banda que robó 90 millones de pesoso a un transportista de combustible. Fue extraditado.

Un joven de 20 años fue trasladado desde la localidad de Pozo Hondo, departamento Jiménez, hacia Tucumán, en el marco de la causa que investiga el millonario asalto a un transporte de combustible ocurrido a comienzos de febrero del 2025 en territorio tucumano.

El procedimiento fue concretado por efectivos de la Unidad Regional Este, luego de que la Justicia tucumana ordenara su captura por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego. El sospechoso se encontraba prófugo y, según los investigadores, cumplía un rol clave dentro de la organización delictiva.

El hecho se produjo el 4 de febrero sobre la Ruta Provincial 303, a la altura de Colonia Mercedes, cuando una banda interceptó un camión que trasladaba combustible y se alzó con un botín estimado en 90 millones de pesos.

A partir de la denuncia, personal de la Comisaría La Florida inició una investigación que incluyó tareas de inteligencia y una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de Tucumán. Como resultado, tres personas fueron detenidas y se secuestraron elementos considerados relevantes para la causa.

En paralelo, en Pozo Hondo fueron arrestados el año pasado otros dos presuntos integrantes del grupo. Sin embargo, el joven ahora trasladado había logrado escapar y permaneció oculto en su provincia natal hasta que fue localizado por efectivos policiales de Pozo Hondo, quienes notificaron a la Justicia tucumana sobre su detención.

Según fuentes vinculadas a la pesquisa, el acusado habría participado en tareas de inteligencia previas al golpe, aportando información clave para concretar el asalto. Tras verse cercado por el avance de la investigación, se dio a la fuga, hasta que fue detenido en una pista de baile en el paraje Abra Grande.

Con su captura, ya son seis los detenidos en la causa, mientras continúan las medidas judiciales para determinar si hubo más personas involucradas en el millonario robo.