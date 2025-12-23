Era un remís boletero y viajaban seis personas: todo lo que se sabe hasta ahora del trágico choque en la Ruta 9

El accidente fatal ocurrió ayer a la altura del paraje El Naranjito. En el Volkswagen Voyage, cinco personas murieron en el acto y una mujer sobrevivió. En la Toyota Hilux iban dos ocupantes y ambos resultaron con vida.

Un trágico accidente vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del paraje El Naranjito, dejó como saldo cinco víctimas fatales tras un violento choque frontal entre un Volkswagen Voyage, que funcionaba como remís boletero, y una camioneta Toyota Hilux.

Con el avance de la investigación, se confirmó que en el automóvil viajaban seis personas en total: cinco adultos y una menor de 3 años que iba a "upa". Como consecuencia del impacto, cinco de los ocupantes perdieron la vida en el acto, mientras que una mujer logró sobrevivir, resultando la única ocupante que salió con vida.

En tanto, en la camioneta Toyota Hilux viajaban solamente dos personas, ambas sobrevivieron al fuerte impacto y recibieron asistencia médica por parte de los equipos de emergencia.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos y personal sanitario, quienes aseguraron la escena y realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

Las víctimas fatales

Fuentes policiales confirmaron la identidad de las cinco personas fallecidas, todas ocupantes del Volkswagen Voyage:

- Pablo Ovejero, de 57 años, conductor del automóvil y domiciliado en Villa Balnearia. Se desempeñaba como chofer del remís boletero.

- Ramón Marcelo Bulacio, de 64 años, domiciliado en Villa Balnearia.

- Arnaldo Andrés Alderete, de 32 años, con domicilio en Brea Puñuna, departamento Río Hondo.

- Liliana Fernández Álvarez, de 29 años, domiciliada en Chañar Pozo de Abajo, hallada sin vida en el interior del vehículo.

- Yenifer Valentina Alderete, una menor de 3 años, domiciliada en Chañar Pozo de Abajo, departamento Río Hondo.

La tragedia provocó profunda consternación en las localidades de origen de las víctimas, donde familiares, vecinos y allegados expresaron su dolor por la pérdida.

La única sobreviviente del automóvil

Las autoridades confirmaron que la única persona que sobrevivió entre los ocupantes del Volkswagen Voyage es Andrea Micaela Bulacio, argentina, DNI N.º 37.736.194, con domicilio en Pinamar, provincia de Buenos Aires.

La mujer viajaba en el remís boletero al momento del impacto y fue asistida de urgencia por los equipos sanitarios, trasladándola al hospital Regional de esta Capital.

Los ocupantes de la camioneta

En cuanto a la camioneta Toyota Hilux, se confirmó que viajaban dos personas, ambas resultaron con vida:

- Eduardo Palomino, comisionado de Amicha, con domicilio en Chañar Pozo de Arriba.

- Liter Octavio Corregidor, de 55 años, residente en la zona de Haipapuca, departamento Río Hondo.

Ambos fueron asistidos en el lugar y trasladados para su evaluación médica al Hospital Regional y CIS Termas, respectivamente.

La investigación continúa en manos de la Justicia, mientras se aguardan los resultados de las pericias para establecer las causas del choque y determinar responsabilidades.