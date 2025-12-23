El servicio de recolección se cumplirá este miércoles 24 con cambio de horario del turno noche

El trabajo será realizado por la Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad.

Hoy 22:10

La Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital comunicó su cronograma de recolección de residuos domiciliarios con motivo de la festividad de Navidad.

El miércoles 24, feriado administrativo, el servicio del turno mañana se cumplirá sin modificaciones. En tanto, el turno noche, que habitualmente comienza a las 21, se adelantará a las 18, por lo que se recomienda a los vecinos sacar sus residuos más temprano.

También se recordó a la comunidad la importancia de embolsarlos correctamente y depositarlos en los cestos minutos antes del paso del camión recolector, evitando colocar vidrios o restos de botellas sin su debido envoltorio en papeles o cartones.