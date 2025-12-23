Central Argentino se refuerza y sumó a un arquero, un defensor y un delantero

Luis Salto, Mauricio Ruiz e Ismael Chávez son las nuevas caras del Albo de cara a la serie con Comercio por los cuartos de final del Torneo Regional.

Hoy 22:41

Central Argentino comenzó a moverse fuerte en el mercado y sumó tres refuerzos de cara a la recta final del Torneo Regional Federal Amateur. El Albo incorporó a Luis Salto, Mauricio Ruiz e Ismael Chávez para afrontar la serie de cuartos de final ante Comercio.

Aprovechando lo dispuesto por el Consejo Federal, que habilitó a los clubes a reemplazar o agregar jugadores a la lista de buena fe en las instancias decisivas, la dirigencia se movió con rapidez y cerró las llegadas del arquero Luis Salto, el defensor Mauricio Ruiz y el delantero Ismael Chávez.

Con estas incorporaciones, el conjunto bandeño potencia su plantel en puestos clave, buscando mayor solidez defensiva y variantes en ataque para un cruce que será determinante en el certamen.

La serie ante Comercio comenzará el 4 de enero, cuando Central Argentino sea local en el Estadio Osvaldo Juárez de La Banda, en un duelo que promete.