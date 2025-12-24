¡Jo jo jo! Papá Noel ya está en camino: cómo seguir su viaje desde el celular

Google vuelve a activar su tradicional Santa Tracker, una plataforma interactiva que permite seguir en tiempo real el recorrido de Papá Noel durante la Nochebuena y conocer cuándo llegará a cada ciudad. Mirá.

Hoy 08:37

En la antesala de la Navidad, la ilusión vuelve a encenderse en millones de hogares alrededor del mundo. Como cada año, los más chicos —y también muchos adultos— pueden seguir en vivo el viaje de Papá Noel gracias a una herramienta digital que permite conocer, minuto a minuto, por dónde avanza su trineo durante la Nochebuena.

Se trata de Google Santa Tracker, una plataforma interactiva que recrea el recorrido global de Santa Claus mientras reparte regalos entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre. La aplicación, gratuita y de fácil acceso, se convirtió con el tiempo en un clásico navideño que combina tecnología, entretenimiento y fantasía.

Además del seguimiento en tiempo real, el sitio ofrece un contador regresivo que indica cuánto falta para que Papá Noel llegue a cada ciudad, lo que suma expectativa y emoción a la espera. A esto se le agregan juegos, actividades educativas, animaciones y desafíos temáticos pensados especialmente para los niños.

Cómo funciona Google Santa Tracker

Disponible durante todo el año como web y aplicación, Google Santa Tracker cobra protagonismo especial en vísperas de Navidad. Al ingresar, los usuarios encuentran un entorno digital ambientado en el Polo Norte, con propuestas lúdicas y contenido interactivo para todas las edades.

En la noche del 24 de diciembre, Google activa su función más esperada: una simulación del viaje de Papá Noel alrededor del mundo, desarrollada con tecnología de Google Earth. El sistema muestra cómo el trineo avanza huso horario por huso horario, realizando paradas en distintas ciudades para “entregar” los regalos.

El recorrido comienza en el Polo Norte y tiene como primera escala Providéniya, una pequeña localidad de Rusia que, por su ubicación geográfica, es una de las primeras en recibir la Navidad. A lo largo de aproximadamente 24 horas, Papá Noel atraviesa Asia, Europa, África, América y Oceanía, hasta llegar finalmente a Hawái, uno de los últimos lugares del planeta en celebrar la fecha.