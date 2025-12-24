Investigan una presunta entrega irregular de una beba a la hija de una exconcejal

La recién nacida habría sido entregada a una pareja proveniente de Buenos Aires tras nacer en una clínica privada de Añatuya. La denuncia del abuelo activó un amplio operativo judicial y policial, con controles de rutas y allanamientos.

Hoy 08:32

Una recién nacida fue retirada de manera irregular de una clínica privada de Añatuya, en el departamento General Taboada, y el caso es investigado por la Justicia tras la denuncia presentada por el abuelo de la niña. El hecho ocurrió luego de que la beba naciera el martes 16 de diciembre, y derivó en un amplio operativo policial que incluyó controles vehiculares y cierre de rutas.

Según pudo saberse, la madre biológica de la beba es una joven de 28 años, domiciliada en Colonia Dora, departamento Avellaneda. El abuelo de la menor tomó conocimiento de la existencia de su nieta de manera indirecta, a través de comentarios en la comunidad, ya que hasta entonces desconocía el embarazo.

Al confrontar a su hija, el hombre recibió como respuesta que la bebé había nacido sin vida. Sin embargo, de acuerdo con la investigación que encabeza la fiscal de Añatuya, Alejandra Sobrero, el relato no resultó creíble. El denunciante llevó a la mujer a una consulta médica, donde se confirmó que había sido sometida recientemente a una cesárea.

Ante la evidencia, la joven terminó admitiendo que había entregado a la recién nacida a una pareja que habría llegado desde Buenos Aires. A partir de esta confesión, el abuelo radicó la denuncia penal y, casi de forma simultánea, la mujer se ausentó de su domicilio, lo que incrementó las sospechas.

La fiscal ordenó la intervención de personal policial local y de la división de Trata de Personas, y dispuso una serie de medidas urgentes. Durante la noche, se realizaron controles exhaustivos a vehículos particulares, camionetas y colectivos, además de allanamientos en domicilios particulares, ya que trascendió que la mujer señalada como presunta receptora de la beba tendría familiares residiendo en Colonia Dora.

En paralelo, se tomaban declaraciones testimoniales a profesionales médicos de la clínica privada donde se produjo el parto y a personas del entorno de la madre biológica. Fuentes judiciales indicaron que la presunta apropiadora sería hija de una exconcejal, dato que también es materia de investigación.

Operativos y controles en curso

Al cierre de esta edición, la fiscal Sobrero impulsaba operativos con autorización del Juzgado de Control y Garantías, con el objetivo de desarticular la maniobra y evitar que la beba sea trasladada fuera del territorio santiagueño. La investigación incluye el uso de herramientas tecnológicas, como intervenciones telefónicas, consideradas clave para localizar a los involucrados.

Pasada la medianoche, los procedimientos continuaban tanto en Colonia Dora como en otras jurisdicciones, mientras se preparaban exhortos judiciales para realizar allanamientos en domicilios vinculados a la pareja oriunda de Buenos Aires.