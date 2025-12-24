Comercio sumó tres refuerzos para la Cuarta Fase del Regional Federal Amateur 2025/26

Un volante y dos delanteros se incorporan al equipo de cara a la Cuarta Fase del certamen. Debutan el domingo 4 de enero ante Central Argentino.

Hoy 10:02

Comercio Central Unidos ya se mueve fuerte en el mercado y confirmó la llegada de tres refuerzos para afrontar la recta decisiva del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. Se trata del volante Jeremías Valoy y los delanteros Luis Leguizamón y Matías Díaz Cantoni, todos provenientes de Unión Santiago, equipo que fue eliminado el pasado domingo por Defensores de La Boca en La Rioja.

Los tres futbolistas se sumarán a los entrenamientos desde este viernes, pensando en la preparación para la Cuarta Fase del certamen, donde Comercio buscará seguir avanzando en su camino hacia el ascenso. El cuerpo técnico apunta a integrarlos rápidamente al grupo para que lleguen al cruce clave del fin de semana.

El compromiso será el domingo 4 de enero, cuando Central Argentino y Comercio se enfrenten en el partido de ida de la serie. El encuentro se disputará en el Estadio Osvaldo Juárez, donde se espera un marco importante de público para un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la fase.

Con estas incorporaciones, Comercio apuesta a reforzar todas sus líneas y llegar con mayor poder ofensivo y variantes al tramo decisivo del torneo, con el objetivo claro de pelear hasta el final por uno de los ascensos.