Sarmiento de La Banda aseguró la continuidad de Israel “Coco” Roldán

El volante renovó su vínculo y seguirá una temporada más en el Profe para disputar el Torneo Federal A 2026, luego de ser una de las figuras del equipo en la última campaña.

Hoy 10:10

Sarmiento de La Banda comenzó a moverse de cara a la próxima temporada y ya tiene su primer jugador confirmado: Israel “Coco” Roldán arregló la renovación de su contrato y continuará en el club por un año más.

El mediocampista fue una de las figuras del Profe en la campaña 2025, siendo pieza clave en el funcionamiento del equipo tanto por su despliegue como por su regularidad a lo largo del torneo. Por ese motivo, la dirigencia priorizó su continuidad como uno de los pilares del nuevo proyecto deportivo.

Con esta renovación, Sarmiento empieza a darle forma al plantel que competirá en el Torneo Federal A 2026, apostando a mantener una base sólida y darle continuidad al trabajo realizado en la temporada anterior.

En los próximos días se espera que el club siga anunciando renovaciones y refuerzos, con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio del certamen y volver a ser protagonista en la categoría.

Respecto a las bajas, Nahuel Speck oficializó su salida del club bandeño.