Pablo Martel incorporó a un santiagueño como primer refuerzo en Alvarado

El elenco de Mar del Plata comenzó a armar su plantel para el 2026 y anunció la llegada de un ex Sarmiento de La Banda.

Hoy 11:02

Luego del descenso al Torneo Federal A, Alvarado de Mar del Plata empezó a pensar en su reconstrucción con el objetivo claro de volver a la Primera Nacional lo antes posible. Con Pablo Martel como entrenador, el club ya comenzó a moverse en el mercado y sumó a su primer refuerzo de cara a la temporada 2026.

El elegido es el santiagueño Nahuel Speck, quien se había despedido días atrás de Sarmiento de La Banda y ahora continuará su carrera en Mar del Plata. El futbolista llega para reforzar el plantel que buscará ser protagonista en la próxima edición del Federal A.

Martel, con pasado en Sarmiento y Güemes, conoce bien la categoría y el fútbol del interior, y ya empezó a delinear el equipo que pretende para el 2026. La idea del cuerpo técnico es armar un plantel competitivo que le permita a Alvarado pelear desde el arranque por el ascenso.

