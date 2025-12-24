Ingresar
Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: continuará internada bajo observación

La ex presidenta fue intervenida quirúrgicamente en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada.

Hoy 16:45

Luego de la exitosa cirugía a la que fue sometida por un cuadro de "apendicitis aguda con peritonitis localizada", la ex presidenta Cristina Kirchner evoluciona favorablemente aunque continuará internada bajo observación médica.

El nuevo parte médico, informó que a la ex mandataria se le practicó una tomografía computada de abdomen que “confirma el diagnóstico” que había recibido la paciente el día de su internación en el Sanatorio Otamendi de la Capital Federal.

“Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo. Continua bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento”, se detalló. 

El parte agregó que “se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro”.

La dirigente cumple la condena de prisión domiciliaria que confirmó en su momento la Corte Suprema de Justicia, pero obtuvo autorización para salir de su residencia en el barrio porteño de Constitución para recibir atención médica inmediata en el Sanatorio Otamendi dada la gravedad del cuadro de salud informado por los médicos que la asistieron.

