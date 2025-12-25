Tres menores sufrieron quemaduras en sus córneas por el uso de pirotecnia durante los festejos de Navidad

Así lo confirmó a Diario Panorama el Dr. Nicolás Chicote, profesional del hospital Oftalmológico. “Son dos casos leves y uno moderado”, precisó el médico, que instó a fomentar la campaña pirotecnia cero.

Hoy 08:51

Los festejos por la Navidad dejaron tres menores con heridas en sus córneas. Sí, el uso de pirotecnia provocó lesiones leves y moderadas a tres pequeños, uno de 11 y otros dos de 9 años, todos con domicilio en la capital de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Fue el Dr. Nicolás Chicote quien asistió a los menores. “Hemos registrado tres casos, todos pacientes pediátricos, con quemaduras en las córneas por el uso de pirotecnia”, relató el profesional a DiarioPanorama.com.

El médico precisó que dos de los casos son leves y el restante moderado, motivo por el cual el paciente debe volver a control en horas de la tarde de este jueves. “Todos han continuado con tratamiento ambulatorio”, remarcó.

Para Chicote es clave que las familias entiendan la importancia de apostar a la campaña pirotecnia cero. “Nuestro principal rol en cuanto a la prevención es optar por pirotecnia cero, así evitamos estos acontecimientos que preocupan a las familias y demandan la intervención de los equipos de salud”, sentenció.

A pesar de los tres casos registrados en horas de la madrugada, la guardia fue tranquila en el hospital Oftalmológico Dr. Enrique Demaría y se espera que la jornada continúe de la misma manera.