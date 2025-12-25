Costas pidió ir “por la gloria” y dejó un mensaje de pura pasión para todo Racing

El entrenador de la Academia grabó un video para saludar por las Fiestas, agradeció el apoyo en 2025 y se mostró ilusionado con el armado del plantel para la próxima temporada.

Hoy 15:26

Gustavo Costas utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje especial por Navidad y Año Nuevo a toda la familia de Racing. Desde el jardín de su casa y vestido con los colores del club, el entrenador agradeció el acompañamiento durante el 2025, lamentó no haber alcanzado los objetivos y dejó una arenga cargada de sentimiento de cara al 2026.

“El año no terminó como todos soñábamos, pero estos jugadores dejaron la vida en cada partido”, expresó el técnico, que también destacó el trabajo de dirigentes, empleados y colaboradores del club. En ese sentido, pidió unidad para el futuro: “Ojalá que el año que viene sea mejor todavía y podamos llevar a Racing, entre todos juntos, a lo más alto. Vamos todos por la gloria”, remarcó.

Mientras tanto, el mercado de pases ya empezó a moverse y Costas trabaja en el armado del plantel para la próxima temporada. Por el momento, el club ya sabe que no continuarán Gabriel Arias, Facundo Mura y Luciano Vietto, quienes no renovaron contrato, ni Agustín Almendra, que será transferido a Necaxa de México.

Además, hay varios futbolistas que regresarán de sus préstamos y deberán definir su situación: Baltasar Rodríguez (Inter Miami), Matías Tagliamonte (Unión), Gastón Gómez (Deportes Concepción de Chile), Roberto León (Defensa y Justicia) y Tobías Rubio (Defensa y Justicia).

El mensaje completo de Costas fue claro y emotivo: agradeció a los hinchas que acompañaron al equipo “a todos lados”, valoró el esfuerzo del plantel y del personal del club y cerró con una arenga que rápidamente se viralizó entre los hinchas: “Siempre juntos. ¡Vamos la Academia, carajo!”.