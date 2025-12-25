Encuentran a una joven con un disparo en la cabeza dentro del cementerio de El Barrialito

Una joven mujer fue encontrada sin vida este jueves por la tarde dentro del cementerio del departamento Río Hondo.

Hoy 18:50

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 16.45 de este jueves se tomó conocimiento del hecho a través de un llamado telefónico, que alertaba sobre el hallazgo de una persona de sexo femenino, aparentemente sin signos vitales, en la zona mencionada. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la víctima presentaba un disparo de arma de fuego en la cabeza.

La mujer fue identificada como Marisel Salinas, de 30 años de edad. Ante la gravedad de la situación, se solicitó de inmediato la colaboración de una unidad móvil policial y se dio intervención a las áreas correspondientes.

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría de Villa Río Hondo, junto a efectivos de la División Criminalística, quienes llevan adelante las pericias de rigor con el objetivo de recolectar elementos probatorios que permitan esclarecer el hecho.

La investigación continúa en curso y no se descartan distintas hipótesis, mientras se aguardan los resultados de los peritajes y las directivas de la Justicia interviniente.