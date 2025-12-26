Añatuya: dos mujeres terminaron hospitalizadas tras ser atacadas a latigazos

Ocurrió este jueves en el barrio Tradición de esa ciudad.

Hoy 00:09

Un grave episodio de violencia sacudió la tranquilidad del barrio Tradición de Añatuya alrededor de las 21:00 horas. Lo que comenzó como una disputa entre vecinos escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física que dejó a dos mujeres heridas de diversa consideración.

El ataque

Según fuentes policiales, las víctimas fueron identificadas como Silvana González, de 33 años, y Gabriela Gómez, de 22 años. Por causas que aún se intentan establecer, un sujeto de la zona las habría agredido utilizando un látigo, provocándoles lesiones que requirieron asistencia médica inmediata.

Una ambulancia municipal se trasladó al lugar de los hechos para brindar los primeros auxilios. Debido a la naturaleza de las heridas, ambas mujeres fueron trasladadas al Hospital Zonal, donde quedaron internadas en observación bajo cuidado médico.

Tensión y riesgo de incendio

El incidente no terminó con la agresión física. Tras el ataque, el clima de tensión aumentó en el barrio. Otros vecinos, indignados por lo sucedido, amenazaron con incendiar la vivienda del agresor y destruir un motovehículo de su propiedad como represalia.

Ante el riesgo de que la situación pasara a mayores, el personal policial de la Comisaría 41 debió intervenir de urgencia. Los efectivos trabajaron en el lugar para disuadir a los manifestantes y custodiar la propiedad, evitando que se produjeran nuevos hechos de violencia o daños materiales.

Por el momento, las autoridades mantienen una guardia preventiva en la zona mientras se realizan las diligencias judiciales correspondientes para determinar la situación legal del atacante.