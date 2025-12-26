Según CAME, las ventas minoristas de Navidad crecieron 1,3% interanual

Las ventas navideñas en los comercios minoristas pymes crecieron 1,3% interanual a precios constantes en un contexto de consumo moderado, fuerte uso de financiación y demanda concentrada en productos económicos y promociones.

Hoy 06:47

Las ventas navideñas en los comercios minoristas pymes subieron 1,3% en comparación con la Navidad 2024, según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El crecimiento se dio a precios constantes y en un contexto de consumo moderado y alta dependencia del crédito.

La Navidad 2025 se caracterizó por una elevada implementación de acciones comerciales, que alcanzaron al 89,3% de los establecimientos. Sin embargo, el comportamiento del consumidor estuvo condicionado por la retracción del poder adquisitivo y el nivel de endeudamiento de los hogares.

En ese marco, el 32,7% de los comerciantes señaló que las ventas fueron mejores o mucho mejores de lo esperado, mientras que el 21,4% indicó que estuvieron por debajo de las expectativas. En tanto, el 45,9% consideró que el desempeño fue acorde a lo previsto.

Si bien se observó una mayor previsibilidad en los precios, la demanda se concentró en productos económicos y ofertas puntuales, impulsada principalmente por financiación extendida y, en algunos casos, por el impacto de bonos provinciales, que compensaron parcialmente la debilidad de los ingresos corrientes.

El ticket promedio se ubicó en $36.266, con un máximo de $60.041 en calzado y marroquinería y un mínimo de $34.484 en librerías.

Respecto al impacto de la actividad navideña en el balance mensual, el 40,9% de los comerciantes afirmó que las ventas “sumaron, pero no cambiaron el panorama”. Otro 31,1% indicó que tuvieron un impacto moderado, mientras que el 21,9% consideró que fueron claves para impulsar el mes. El 6,1% restante señaló que no incidieron en el desempeño comercial.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por CAME entre el martes 23 y miércoles 24 de diciembre.

Análisis sectorial

De los seis grandes rubros relevados, registraron subas Perfumería (+27,8%), Calzado y marroquinería (+3,3%) e Indumentaria (+1,3%). En cambio, mostraron caídas Librería (-1,4%), Equipos de audio, video, celulares y accesorios (-4%) y Juguetería (-6,6%).

Indumentaria

Las ventas crecieron 1,3% interanual a precios constantes. El sector mostró una actividad condicionada por la pérdida del poder adquisitivo y el endeudamiento. Si bien el volumen superó el promedio mensual por factores estacionales, el resultado general quedó por debajo de las expectativas. Las operaciones se concretaron principalmente mediante tarjetas de crédito (3 a 12 cuotas) y promociones bancarias, con una marcada diferencia competitiva frente a las grandes marcas.

Equipos de audio, video, celulares y accesorios

El rubro registró una caída del 4%, con un ticket promedio de $47.088. La demanda fue selectiva y se concentró en telefonía móvil y productos en oferta. La apertura de importaciones y la contracción del consumo limitaron las ventas, que dependieron de financiación en seis cuotas sin interés y descuentos por pago al contado.

Calzado y marroquinería

Las ventas aumentaron 3,3%, con un ticket promedio de $60.041. La demanda se concentró el 23 de diciembre, con preferencia por artículos de menor precio. El financiamiento en cuotas y el uso de bonos provinciales resultaron claves para sostener el nivel de ventas, junto con descuentos por pago en efectivo.

Perfumería

Fue el rubro de mejor desempeño, con una suba del 27,8% y un ticket promedio de $48.414. Las ventas se concentraron entre el 22 y el 24 de diciembre, favorecidas por la coincidencia de la víspera de Navidad con un día miércoles y por programas de financiación bancaria. Se destacó la recuperación en la demanda de fragancias importadas.

Juguetería

Las ventas cayeron 6,6%, con un ticket promedio de $48.800. El sector enfrentó una fuerte competencia de canales de bajo costo y sostuvo su actividad mediante descuentos de entre el 15% y 50% y financiación en seis cuotas. A pesar de un mayor flujo de público por eventos locales, el impacto fue insuficiente para revertir el déficit anual.

Librería

El rubro registró una baja del 1,4%, con un ticket promedio de $34.484. La actividad se concentró en la última semana del período, impulsada por la demanda estacional y compras anticipadas para el inicio del ciclo lectivo. La financiación en tres cuotas sin interés y los bonos provinciales ayudaron a dinamizar un consumo restringido, aunque el nivel de facturación quedó por debajo de lo esperado.