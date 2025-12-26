Se dictó un taller de nutrición para jóvenes en los barrios Villa Elena y Avenida

Durante el encuentro, se llevó a cabo un taller práctico de cocina en el que se elaboraron pan de Navidad, postre de frutilla y tortitas de papa y zanahoria.

Hoy 12:51

En el marco de las acciones de promoción de hábitos saludables, se realizó un taller de nutrición destinado a jóvenes en proceso de recuperación de las adicciones, llevado adelante de manera conjunta por el personal de la Sala Villa Elena y el CAMM Avenida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad se desarrolló en la Casa Hogar de Madres del Puente Carretero, perteneciente a la obra del padre Pepe, y tuvo como objetivo generar conciencia sobre la importancia de una alimentación saludable como parte del cuidado integral de la salud.

Durante el encuentro, se llevó a cabo un taller práctico de cocina en el que se elaboraron pan de Navidad, postre de frutilla y tortitas de papa y zanahoria. Los alimentos fueron preparados utilizando productos correspondientes al Programa de los 1700 Días, promoviendo el aprovechamiento de recursos nutricionales y la incorporación de hábitos alimentarios saludables.

Esta propuesta se enmarca en las políticas de prevención y promociones de salud impulsadas desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer el trabajo territorial y acompañar a los distintos sectores de la comunidad bandeña a través de acciones integrales de cuidado y contención.