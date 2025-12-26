En vivo: Quimsa y Olímpico cierran el año con el clásico santiagueño en el Ciudad

La Fusión y el Negro se enfrentarán este sábado desde las 19 en el Estadio Ciudad, en el último compromiso del año para ambos por la Liga Nacional de Básquet. Escúchalo en El Clásico por Radio Panorama.
Quimsa y Olímpico de La Banda protagonizarán este sábado uno de los partidos más esperados de la temporada: el clásico santiagueño, que marcará además el cierre del año para ambos equipos en la Liga Nacional. El encuentro se jugará desde las 19 horas en el Estadio Ciudad y contará únicamente con público local. Escúchalo en El Clásico por Radio Panorama.
