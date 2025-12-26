Insólito momento en el Senado: una senadora volcó una copa de agua sobre un legislador en pleno debate del Presupuesto 2026

El episodio ocurrió mientras Eduardo Vischi exponía sobre el equilibrio fiscal y quedó registrado por la transmisión oficial, generando sorpresa y un clima de distensión en el recinto.

Hoy 20:50

Un episodio inesperado irrumpió la dinámica habitual del debate en el Senado de la Nación durante la sesión especial dedicada al tratamiento del Presupuesto 2026. Una copa de agua volcada por accidente sobre el senador Eduardo Vischi, miembro de la Unión Cívica Radical (UCR) por Corrientes, se transformó en el centro de atención, generando una reacción de sorpresa y cierta distensión en el recinto.

El incidente ocurrió mientras Vischi exponía argumentos en favor de la importancia del equilibrio fiscal, en línea con la postura que el oficialismo sostenía para respaldar la aprobación del Presupuesto 2026.

“Es una gran responsabilidad de la política entender que el equilibrio fiscal trae aparejado una estabilidad y una inflación menor”, expresó el legislador, y en ese preciso instante, la escena tomó otro rumbo.

La senadora Silvana Schneider, también representante de la UCR por Chaco, se encontraba ubicada detrás de Vischi. Al intentar acomodar su pantalla, sin notar la presencia de la copa, desplazó el vaso y lo volcó sobre la espalda de su colega. La situación, registrada por la transmisión oficial del Senado Argentino, dejó en evidencia la naturaleza accidental del hecho.

A pesar del imprevisto, Vischi intentó continuar con su intervención, pero no logró hacerlo y por unos segundos cortó con su palabra.

Se lo escuchó decir, lejos del micrófono, “Bueno, un poco de agua”, comentario que provocó sonrisas entre los presentes y alivió por momentos la tensión propia de las discusiones presupuestarias. La reacción inmediata evidenció que se trató de un accidente, sin mayores consecuencias para la sesión.

Desde el mediodía, los legisladores celebran una sesión decisiva en la que se determinarán dos iniciativas fundamentales para el Gobierno: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. El oficialismo pretende cerrar el ciclo legislativo anual transmitiendo al mercado una imagen de control político y capacidad de gestión, aunque debe enfrentar tensiones con algunos sectores de la oposición dispuesta al diálogo.

El debate comenzó después de las 12.20, en el contexto de un período extraordinario convocado por el presidente Javier Milei. Entre los puntos más controvertidos figura el artículo 30 del proyecto presupuestario, que suprime los pisos mínimos de financiamiento destinados a educación, ciencia y defensa, motivando objeciones desde distintas provincias.