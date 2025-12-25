Lujo extremo en Navidad: Burlando sorprendió a Barby Franco con un Tesla de 300 mil dólares

Se trata del Cybertruck, una de las pick ups más exclusivas del mundo y casi imposible de conseguir en Argentina.

Hoy 22:32

La Navidad llegó antes y con un lujo difícil de igualar para Barby Franco. La modelo y panelista compartió en sus redes sociales el espectacular regalo que le hizo su pareja, el abogado Fernando Burlando: un Tesla Cybertruck, uno de los vehículos más exclusivos y codiciados a nivel mundial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La sorpresa se dio en la mañana del 24 de diciembre, cuando Barby mostró el momento en que el imponente vehículo apareció en la puerta de su casa. “Fue una sorpresa total, yo lo quería hace mucho y cuando lo vi casi no lo podía creer”, expresó emocionada ante sus seguidores.

Posteo

El Tesla Cybertruck es una pickup 100% eléctrica, de diseño futurista y tecnología de última generación, que revolucionó el mercado automotor desde su lanzamiento. En Argentina, su presencia es mínima: se estima que solo existen tres unidades en todo el país, lo que lo convierte en una verdadera rareza.

Según trascendió, el valor del vehículo ronda los 300 mil dólares. Algunas de las pocas unidades que circulan en el país pertenecen a figuras conocidas, como el streamer Coscu y el empresario Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebus.

Pero el gesto no fue solo para Barby. La influencer también mostró que su hija Sarah, fruto de su relación con Burlando, recibió un regalo muy especial: una mini Cybertruck eléctrica, diseñada para niños. De esta manera, madre e hija ahora comparten el mismo modelo, cada una en su versión.

El exclusivo obsequio no tardó en generar repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron el lujo y la originalidad del regalo, confirmando que para algunos, la Navidad puede llegar con sorpresas de alto nivel.