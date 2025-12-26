Navidad marcada por la tragedia en Santiago del Estero: siete personas perdieron la vida

Entre Nochebuena y Navidad, una seguidilla de hechos fatales ocurridos en distintos puntos de la provincia dejó un saldo de siete víctimas, generando conmoción y profundo dolor.

Hoy 10:11

La Navidad volvió a quedar marcada por la tragedia en Santiago del Estero. Entre la noche del 24 y la jornada del 25 de diciembre, siete personas perdieron la vida en distintos episodios registrados en varios departamentos de la provincia. Los hechos incluyeron siniestros viales, un homicidio y muertes en contextos de extrema violencia, lo que reavivó el debate sobre la seguridad vial, el consumo de alcohol y la salud mental.

Uno de los episodios más graves ocurrió en La Banda, donde un motociclista murió tras ser embestido por un automóvil en la intersección de avenida Belgrano y calle Córdoba, en el barrio San Martín. El conductor del rodado mayor se retiró del lugar, aunque horas después se presentó ante la Justicia y quedó detenido, imputado por homicidio culposo.

En Pozuelos, departamento Río Hondo, un ciclista de 78 años falleció luego de protagonizar un choque con una motocicleta. La víctima había sido internada en terapia intensiva, pero murió horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones.

Otro siniestro fatal se registró en el departamento Copo, donde un ciclista perdió la vida tras impactar contra un árbol en un camino vecinal de San José del Boquerón. Las causas del hecho continúan siendo investigadas por la Policía.

En tanto, sobre la Ruta Nacional 34, un violento choque frontal entre una camioneta y un colectivo terminó con la vida de un niño de 8 años, quien había sido trasladado en grave estado al CEPSI, donde falleció horas después.

En Ojo de Agua, un hombre de 65 años fue hallado sin vida en su vivienda del paraje El Talar, en un hecho ocurrido durante la madrugada posterior a la cena de Nochebuena. El caso quedó bajo investigación judicial.

Por otra parte, en Río Hondo, una joven fue encontrada sin vida dentro del cementerio de El Barrialito, en un episodio que generó profunda conmoción. La Justicia trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho.

Finalmente, en el departamento Copo, un hombre de nacionalidad chaqueña fue asesinado durante la madrugada en un paraje cercano a Ahí Veremos, tras una reunión donde habría habido consumo excesivo de alcohol. El acusado quedó detenido y será indagado por homicidio simple.

La sucesión de estos hechos fatales volvió a teñir de luto las celebraciones navideñas en la provincia y dejó al descubierto una realidad alarmante que interpela a toda la sociedad.