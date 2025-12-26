Manejaba borracho con 1,99 de alcohol en sangre y mató a un hombre en la Ruta Provincial 333

El accidente fatal ocurrió en la mañana de este viernes, a la altura de la localidad de La Soledad, departamento Río Hondo. El conductor salía de un local bailable y le dijo a la Policía que había atropellado un animal equino.

Hoy 09:13

Un trágico siniestro vial con víctima fatal se registró en la mañana de este viernes, alrededor de las 6, sobre la Ruta Provincial Nº 333, a la altura de la localidad de La Soledad, departamento Río Hondo.

Según la información oficial, se tomó conocimiento del hecho tras advertirse la presencia de una persona sin vida tendida sobre la cinta asfáltica. Al arribar al lugar, efectivos de la Sub Comisaría Villa Río Hondo constataron la situación y procedieron de inmediato a resguardar la escena, dando intervención a las áreas correspondientes.

En el lugar se encontraba una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por Flavio Joaquín Valdez, de 38 años, oriundo de la provincia de Tucumán, quien manifestó que circulaba por la mencionada ruta tras salir de un local bailable de la zona de El Manantial, con destino a su domicilio. Indicó además que viajaba acompañado por tres personas mayores de edad y un menor, hijo del conductor.

De acuerdo a su testimonio, el vehículo habría impactado inicialmente contra un animal equino, provocando daños mecánicos que lo obligaron a detener la marcha a unos 500 metros del lugar. Al regresar a pie, advirtió posteriormente que la víctima sería una persona de sexo masculino, el cual aún no fue identificado, ya que el cuerpo presentaba lesiones que impedían el reconocimiento facial.

En el lugar trabajó también personal de Criminalística, realizando las pericias correspondientes para establecer la mecánica del hecho. Asimismo, se informó que el test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado positivo, con un registro de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

La causa quedó a disposición Fiscal Coordinador Dr. Ignacio Guzmán, quien impartió directivas judiciales para esclarecer el siniestro y lograr la identificación de la víctima.