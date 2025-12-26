Navidad sangrienta: asesinan a puñaladas a un chaqueño en el departamento Copo

El crimen ocurrió durante la madrugada en un paraje cercano a Ahí Veremos, tras una reunión con consumo excesivo de alcohol. El acusado será indagado por homicidio simple.

Hoy 06:42

Un hombre oriundo de la provincia del Chaco fue asesinado a puñaladas durante la madrugada de ayer en el departamento Copo, en el marco de una reunión en la que se habría registrado una copiosa ingesta de bebidas alcohólicas. Por el hecho, permanece detenido un hombre domiciliado en la provincia de Salta.

Según fuentes consultadas, el episodio se produjo en una vivienda ubicada en un paraje cercano a Ahí Veremos, a más de 120 kilómetros de la ciudad de Monte Quemado. La víctima fue identificada como Santiago Emanuel Villalba, oriundo de Taco Pozo (Chaco), mientras que el principal sospechoso es Sergio Reinaldo Castaño, de 33 años, domiciliado en el barrio Centro de El Quebrachal, departamento Anta (Salta).

De acuerdo con testigos, ambos se encontraban compartiendo una reunión en el marco de los festejos de Nochebuena, cuando en las primeras horas de ayer la situación derivó en gritos, insultos y una pelea. En ese contexto, Castaño habría reducido a Villalba y le habría asestado heridas de arma blanca que le provocaron la muerte. Tras el ataque, el agresor se retiró del lugar.

Cerca de las 10 de la mañana, una comisión policial interceptó al sospechoso y lo trasladó a la Subcomisaría de Ahí Veremos. Por disposición del fiscal de turno, Santiago Bridoux, el detenido fue conducido a Monte Quemado para ser examinado por Sanidad Policial y para el secuestro de sus prendas, que serán sometidas a peritajes.

El cuerpo de la víctima fue trasladado en una unidad morguera a la morgue judicial del Hospital Independencia, donde hoy se le practicará la autopsia. Concluida esa instancia, se autorizará la entrega del cuerpo a los familiares, aunque aún no se definió si será sepultado en Santiago del Estero o trasladado al Chaco.

En tanto, el salteño será indagado en las próximas horas acusado del delito de homicidio simple. Según trascendió, habría manifestado a su entorno no recordar lo ocurrido debido al estado de ebriedad en el que se encontraba.