Operativos policiales permitieron recuperar bienes robados y secuestrar una moto con numeración adulterada

Los procedimientos fueron realizados en distintos puntos de la provincia por varias dependencias policiales.

Hoy 21:03

Una serie de operativos policiales realizados en diferentes sectores permitió recuperar diversos bienes denunciados como sustraídos y secuestrar una motocicleta con numeración adulterada, en el marco de investigaciones que quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal.

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Uno de los procedimientos fue concretado por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 8, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 2 – Zona Centro, quienes llevaban adelante tareas investigativas en relación a una causa por hurto.

Como resultado de las averiguaciones, los uniformados se dirigieron a un domicilio del barrio Mariano Moreno, donde lograron secuestrar preventivamente un parlante marca Euro Sound, color negro con detalles azules, modelo Trolley Speaker Jazz de 15 pulgadas, elemento que estaría vinculado a la causa investigada. El artefacto fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la fiscal interviniente.

Por otra parte, en la ciudad de Pozo Hondo, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 26, personal policial que realizaba recorridos preventivos interceptó un motovehículo que circulaba realizando maniobras peligrosas y provocando ruidos molestos.

Al realizar las verificaciones correspondientes, los efectivos detectaron que el rodado presentaba modificaciones estructurales y adulteraciones en la numeración del motor y del cuadro. Ante esta situación, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso el secuestro inmediato del vehículo y el inicio de una información sumaria judicial para determinar su legítima procedencia. El rodado quedó depositado en la dependencia policial.

En tanto, otro procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Comunitaria Nº 3 del barrio La Católica, en conjunto con la Oficina de Robos y Hurtos, quienes llevaban adelante tareas investigativas vinculadas a una denuncia por la sustracción de prendas deportivas.

Como resultado de las averiguaciones, los efectivos lograron recuperar dos remeras deportivas, una camiseta de fútbol y nueve pares de zapatillas, elementos que fueron entregados de manera voluntaria por vecinos del sector.

Posteriormente, los bienes recuperados fueron trasladados a la sede policial y restituidos a su propietaria, por disposición de la fiscal de turno.

Desde la fuerza indicaron que estos procedimientos permitieron esclarecer distintos hechos delictivos, recuperando elementos vinculados a causas en investigación y reforzando las tareas preventivas y de investigación que se realizan en coordinación con el Ministerio Público Fiscal.