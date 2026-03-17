El tiempo para este martes 17 de marzo en Santiago del Estero: calor y probabilidad de lluvias

La máxima rondaría los 33ºC según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Hoy 01:22

El pronóstico anticipa un martes caluroso y con inestabilidad en la ciudad de Santiago del Estero. De acuerdo con los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada del 17 de marzo tendrá una temperatura mínima de 24 grados y una máxima que podría alcanzar los 33, con cielo mayormente nublado durante gran parte del día.

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Durante la madrugada el tiempo se presentará parcialmente nublado, con temperaturas cercanas a los 24 grados y vientos del sector norte que oscilarán entre los 23 y 31 kilómetros por hora. Hacia la mañana el cielo continuará mayormente cubierto, mientras que la temperatura irá en ascenso hasta los 26 grados.

La inestabilidad comenzará a notarse con mayor fuerza por la tarde, cuando se prevé el desarrollo de tormentas fuertes y una probabilidad de precipitaciones que se ubica entre el 40 y el 70 por ciento. En ese momento se espera que la temperatura alcance el pico máximo del día, cercano a los 33 grados, con vientos rotando al sudeste.

Para la noche se mantendría el escenario de tormentas, también con probabilidades de lluvia entre el 40 y el 70 por ciento y una temperatura que descendería hasta los 24 grados.