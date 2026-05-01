Alarma en la Selección: lesionados y “tocados” a semanas del Mundial 2026

A poco más de un mes del inicio de la Copa del Mundo, varios jugadores arrastran molestias físicas y se encienden las alertas, en un escenario que recuerda lo ocurrido antes de Qatar.

Hoy 11:36

A 41 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Argentina empieza a mirar de reojo la situación física de varios futbolistas. Si bien en su mayoría se trata de lesiones menores, el contexto genera preocupación en el cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni, ya que condiciona la preparación rumbo a la gran cita.

El último caso fue el de Julián Álvarez, quien salió con una torcedura de tobillo en el duelo de Atlético de Madrid ante Arsenal por la Champions League. Si bien los estudios descartaron una lesión de gravedad, el susto encendió alarmas. En paralelo, Nicolás González sufrió una lesión muscular que lo marginará entre tres y cuatro semanas, por lo que llegaría con lo justo.

Otro de los que preocupa es Cristian Romero, quien dejó la cancha entre lágrimas en un partido del Tottenham. Aunque se descartó una lesión ligamentaria grave, arrastra una dolencia desde abril que lo tendría entre seis y ocho semanas sin actividad. A su vez, Lautaro Martínez sigue lidiando con problemas en el sóleo izquierdo: tras un desgarro y una recaída, aún no pudo volver a sumar minutos.

Además, hay dos bajas que ya quedaron prácticamente descartadas. Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles en enero jugando para Villarreal, mientras que Joaquín Panichelli se rompió el ligamento cruzado anterior durante la última fecha FIFA.

Este panorama trae recuerdos inevitables de la previa al Mundial de Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar, cuando varios futbolistas llegaron entre algodones. En aquella oportunidad, Ángel Di María, Leandro Paredes y Paulo Dybala arrastraban molestias, mientras que Giovani Lo Celso y el propio González quedaron fuera de la lista final.

Incluso, en aquella ocasión, Scaloni debió rearmar sobre la marcha la convocatoria con ingresos como los de Thiago Almada y Ángel Correa. Hoy, la historia parece repetirse, aunque con margen para la recuperación. La gran incógnita pasa por cómo llegarán físicamente las piezas clave a un Mundial que ya empieza a jugarse desde la enfermería.