Renovación en Sarmiento: así quedó conformada la nueva Comisión Directiva

En una asamblea ordinaria, el club confirmó la lista “Identidad Sarmientista”, que conducirá la institución en los próximos años.

Hoy 11:46

Se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en Sarmiento de La Banda, donde quedó oficialmente confirmada la nueva Comisión Directiva que estará al frente de la institución en los próximos años. La lista elegida lleva el nombre de “Identidad Sarmientista”, marcando una continuidad en la vida institucional del club.

La conducción se mantiene bajó la conducción de Pablo Andrés Rojo como presidente, acompañado por el Dr. Oscar Ledesma Abdala en la vicepresidencia. Desde la institución expresaron su respaldo a las nuevas autoridades y les desearon el mayor de los éxitos en esta etapa que comienza.

En cuanto al resto de la estructura dirigencial, Fernando Julián Ruiz ocupará el cargo de secretario, mientras que Pablo Ariel Gerez será prosecretario. En el área económica, el tesorero será Ángel Morales, con Omar Exequiel Jaimez Vittar como protesorero.

La Comisión Directiva se completa con los vocales titulares Luis Alberto Gaggero, Omar Enrique Rojo, Richar Fortunato Jaimez Vittar, Silvia Beatriz Giménez y Nelson Omar Jaimez Vittar, además de los vocales suplentes Luis María Benac, Juan Carlos Paz, Franco Ramón Santucho, Silvana Trejo y Mario Ricardo Garay.

Por su parte, los revisores de cuentas titulares serán Diego Armando Domínguez, René Ruiz y Sergio Gustavo Garay, mientras que como suplentes estarán Pablo Rodríguez, Pablo Gaggero y Pablo Damián Cisnero. De esta manera, Sarmiento inicia un nuevo ciclo institucional con autoridades ya definidas.