Las picadas de los “jueves de locos” se cobraron la vida de una joven de 16 años en Frías

La víctima cayó de una moto en plena corrida clandestina sobre la Ruta 157 y fue abandonada. Hay tres jóvenes detenidos y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Hoy 12:11

Una trágica escena volvió a encender las alarmas en la ciudad de Frías, donde las denominadas “picadas” ilegales dejaron como saldo la muerte de una adolescente de 16 años durante la madrugada de este jueves.

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El hecho ocurrió cerca de las 4:20 sobre la Ruta Nacional 157, a la altura de una estación de servicio, donde grupos de jóvenes suelen reunirse para protagonizar corridas clandestinas. En ese contexto, dos motocicletas habrían tenido un roce mientras circulaban a alta velocidad, lo que provocó la caída de la menor, identificada como Malena Denise Sayavedra.

Según las primeras averiguaciones, la joven viajaba como acompañante en uno de los rodados y, tras impactar contra el asfalto, quedó gravemente herida. Lejos de asistirla, quienes participaban de la maniobra huyeron del lugar, incluso el conductor de la motocicleta en la que se trasladaba.

La situación dio un giro cuando un joven que pasaba ocasionalmente por la zona advirtió lo sucedido y decidió intervenir. Con la ayuda de otra persona, trasladó de urgencia a la adolescente hacia el hospital local. Sin embargo, pese a los esfuerzos, ingresó sin signos vitales, según confirmaron fuentes médicas.

En el marco de la investigación, la Policía logró identificar al conductor de la moto en la que iba la víctima, quien se habría fugado tras dejar el vehículo oculto en su domicilio. La causa es llevada adelante por el fiscal interviniente, que ordenó diversas medidas, entre ellas pericias en el lugar del hecho y la realización de la autopsia.

Hasta el momento, hay tres detenidos —dos menores y un joven de 19 años— mientras se intenta determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y el grado de responsabilidad de cada uno.

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, este tipo de encuentros clandestinos, conocidos como “jueves de locos”, se repiten con frecuencia y reúnen a numerosos motociclistas que circulan a gran velocidad, sin medidas de seguridad, poniendo en riesgo sus vidas y las de terceros.