Cayó un prófugo por una causa de violencia de género tras un operativo en barrio La Católica

El procedimiento fue realizado por la División Búsqueda y Captura de Prófugos. El acusado tenía una orden de detención vigente y fue localizado en la vía pública tras tareas investigativas en la ciudad Capital.

Hoy 20:56

Un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia en una causa por violencia de género fue detenido durante un procedimiento policial realizado en la ciudad Capital, en el marco de un operativo llevado adelante por personal de la División Búsqueda y Captura de Prófugos y Evadidos de la Justicia.

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La investigación se inició a partir de una denuncia radicada en su contra, tras lo cual el fiscal interviniente dispuso la intervención de la división especializada y ordenó su inmediata detención. La medida judicial fue posteriormente incorporada al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), lo que permitió activar los mecanismos de búsqueda del acusado.

En ese contexto, los investigadores intensificaron las tareas de campo y vigilancia en los lugares que el sospechoso solía frecuentar, con el objetivo de lograr su localización.

Finalmente, alrededor de las 10:40 de la mañana los efectivos lograron ubicarlo en la vía pública, en inmediaciones del barrio La Católica, sobre calle Brown, donde se concretó el procedimiento.

Tras ser identificado, el sujeto fue reducido y trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones correspondientes en la causa por violencia de género.