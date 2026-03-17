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Una joven fue apuñalada en el rostro a la salida de un boliche

Ocurrió en la provincia de Santa Fe. La muchacha sufrió cortes en la cabeza y el rostro tras una violenta pelea a la salida de un boliche de Rosario.

Hoy 05:26

Una joven fue golpeada y apuñalada en el rostro con una tijera tras una pelea con otra mujer el sábado pasado. La gresca sucedió alrededor de las 5 de la mañana a la salida de un boliche en Urquiza al 1800, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

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El violento ataque fue registrado por testigos que filmaron la situación y los videos comenzaron a circular por redes sociales, precisa La Capital de Rosario.

Según trascendió, a la salida de un boliche ubicado en Urquiza al 1800, dos mujeres se pelearon en plena calle. Una de ellas golpeó a la otra varias veces, sacó una tijera y le dio varios puntazos en el rostro.

Algunos de quienes presenciaron el episodio, intervinieron y lograron separar a ambas jóvenes. La víctima, de 18 años, fue atendida por el Sies y registró cortes en el cuero cabelludo y un pómulo. Sin embargo, no fue necesario trasladarla al hospital.

Tras el acontecimiento, algunos vecinos le compartieron a medios de comunicación que los fines de semana suelen haber fuertes peleas callejeras en la zona que terminan con golpes o botellazos.

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