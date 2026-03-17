La crecida del Río Dulce muestra una bajante sostenida, pero Termas continúa en alerta

Este lunes el COE informó sobre la evolución de la creciente y las medidas a seguir.

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La Municipalidad de Termas de Río Hondo informó que la situación hidrológica del Río Dulce presenta una evolución favorable, aunque la ciudad permanece en estado de alerta roja debido a que el caudal del río continúa siendo elevado. El parte fue emitido este lunes a las 23 por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), tras una reunión de evaluación en la que se analizó la evolución de la creciente y las medidas a seguir.

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Según los informes técnicos difundidos por el municipio, se registra una bajante sostenida del nivel del río, lo que indica una etapa de normalización progresiva. Durante la tarde, el embalse de Dique Frontal de Termas de Río Hondo alcanzó nuevamente la cota de seguridad de 274 metros sobre el nivel del mar y luego continuó con un descenso gradual, situación que también se refleja en una disminución paulatina de la erogación hacia el río.

De acuerdo con los datos actualizados a las 23, la cota del embalse se ubicaba en 273,97 msnm, con una erogación hacia el río de 1577 metros cúbicos por segundo, mientras que el aporte de los ríos al embalse era de 1379 m³/s. A pesar de estos indicadores alentadores, las autoridades aclararon que el estado de alerta roja se mantiene como medida preventiva hasta que la situación se normalice completamente.

En ese marco, continúan vigentes las restricciones de circulación en sectores considerados sensibles, entre ellos la calle del Dique Frontal, la avenida Costanera, la zona del puente carretero y el sector de la feria del Río Dulce, con el objetivo de resguardar la seguridad de vecinos y visitantes.

Desde el municipio también informaron que, pese a la mejora de las condiciones, aún hay viviendas afectadas y algunas familias no han podido regresar a sus hogares. Durante la jornada se mantuvo la asistencia social en Villa Balnearia (Sector A) y en el sector poblacional del Dique Frontal, mediante la entrega de módulos alimentarios y agua potable.

Finalmente, el COE solicitó a la comunidad respetar las restricciones vigentes, evitar circular o permanecer en zonas cercanas al río y mantener una actitud preventiva. “Si bien la situación evoluciona favorablemente, es fundamental no relajarse y continuar actuando con responsabilidad”, señalaron las autoridades, quienes aseguraron que el monitoreo se realiza de manera permanente para priorizar la seguridad de los vecinos.