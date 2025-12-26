Zamora rechazó el Presupuesto Nacional y advirtió: “No se puede seguir afectando los recursos de las provincias”

Si bien ratificó su vocación de diálogo y consenso, el senador nacional sostuvo que la iniciativa presenta falencias estructurales que afectan el desarrollo federal del país.

Hoy 22:47

En el marco del debate por la Ley de Presupuesto Nacional, el senador nacional Gerardo Zamora expresó una postura firme en defensa de Santiago del Estero y de las provincias del Norte Grande, y votó en contra del proyecto impulsado por el oficialismo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su intervención en el recinto, Zamora remarcó que el presupuesto “no es solo un documento técnico”, sino una herramienta central para el buen gobierno, que debe garantizar un crecimiento equilibrado entre todas las regiones. En ese sentido, consideró que el texto debatido “ignora las necesidades urgentes de la sociedad y del interior argentino”.

Los principales motivos del rechazo

Al fundamentar su voto negativo, el senador santiagueño puso el foco en el impacto negativo del presupuesto sobre la producción, la educación y la ciencia. Alertó que el desfinanciamiento de áreas productivas compromete la infraestructura básica necesaria para el crecimiento económico, generando un freno al desarrollo regional y a las economías provinciales.

Asimismo, Zamora cuestionó con dureza la eliminación de metas de financiamiento educativo y los recortes destinados a las escuelas técnicas, advirtiendo que estas decisiones afectan directamente la formación profesional y el futuro de miles de jóvenes. “Menos educación y menos innovación implican más dependencia y menos futuro para la Nación”, señaló.

Otro de los puntos centrales de su crítica fue el ajuste sobre las provincias, al considerar que el proyecto avanza sobre recursos propios de los distritos y profundiza las desigualdades territoriales, poniendo en riesgo la prestación de servicios esenciales en el interior del país.

El reclamo del Norte Grande

Como referente del Norte Grande, Zamora recordó que la región viene realizando planteos históricos que no fueron contemplados en el Presupuesto Nacional. Entre ellos, mencionó los sistemas previsionales, los fondos compensadores y la asignación de recursos para obras estratégicas.

“Venimos acercando propuestas que permiten resolver estos problemas sin comprometer el equilibrio fiscal, pero son sistemáticamente ignoradas”, lamentó el legislador, y remarcó que no se puede avanzar sobre fondos que pertenecen a los estados provinciales.

Defensa del federalismo

En el cierre de su exposición, el senador nacional reafirmó que su voto en contra responde a una convicción irrenunciable de defender el federalismo. “Buscamos igualdad de oportunidades y desarrollo en cada rincón del país”, afirmó, y marcó distancia de lo que definió como una visión económica centralista, que perjudica a las provincias y al interior argentino.

De este modo, Gerardo Zamora volvió a posicionarse como una de las voces más críticas frente al Presupuesto Nacional, en defensa de los recursos provinciales y de un modelo de país verdaderamente federal.