Un sismo de magnitud 5,2 sorprendió a Santiago del Estero

El movimiento ocurrió alrededor de las 7 de este sábado, tuvo epicentro al noroeste de Añatuya y se originó a gran profundidad, por lo que no se registraron daños ni heridos.

Hoy 09:53

Un sismo de magnitud 5,2 se produjo este sábado 27 de diciembre en territorio santiagueño y fue percibido por vecinos de distintas ciudades y zonas rurales de la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El temblor se registró a las 07.40 de la mañana, con epicentro ubicado a 35 kilómetros al noroeste de Añatuya, 103 kilómetros al este de Loreto y 105 kilómetros al sudoeste de Quimilí, según información oficial. Las coordenadas del evento fueron -28.324 de latitud y -63.143 de longitud.

Uno de los datos centrales del fenómeno fue su profundidad de 625 kilómetros, característica que atenuó el impacto en superficie. Por ese motivo, no se reportaron daños materiales ni personas afectadas, aunque el sismo fue advertido por quienes se encontraban en reposo al momento del evento.

Desde el ámbito técnico explicaron que este tipo de sismos profundos suelen sentirse en amplias regiones, pero con menor capacidad destructiva, ya que la energía se disipa antes de alcanzar la superficie.