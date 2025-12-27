Ingresar
Policiales

Tensión en la Unidad Penitenciaria N°1: un interno por un homicidio de alto impacto fue hospitalizado de urgencia

Se trata de un detenido procesado por un homicidio de alto impacto público, alojado bajo régimen especial. El hecho fue controlado de inmediato y el interno permanece internado con pronóstico reservado.

Hoy 14:36

El Servicio Penitenciario Provincial informó que en el día de la fecha se registró un incidente de carácter individual que involucró a una persona privada de la libertad, procesada por un delito de homicidio de amplia repercusión pública, actualmente alojada en la Unidad Penitenciaria N°1 bajo régimen especial por su alta conflictividad de convivencia.

El hecho fue detectado de manera inmediata por el personal penitenciario, que activó los protocolos de seguridad y asistencia correspondientes, logrando controlar la situación con rapidez y eficacia.

La persona fue asistida en primera instancia por el personal de salud de la unidad, realizándose el control de signos vitales y disponiéndose su derivación urgente al Hospital Regional, donde ingresó bajo custodia, quedando internada con pronóstico reservado, conforme lo informado por los profesionales médicos intervinientes.

El hecho fue debidamente informado a las autoridades correspondientes, continuándose con las actuaciones administrativas y sanitarias de rigor, conforme a los protocolos vigentes.

