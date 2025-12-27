Atlético de Madrid borró a Courtois de un homensaje histórico y reavivó la bronca con los hinchas

El club redefinió los criterios para elegir a sus referentes históricos y el arquero belga que hoy milita en Real Madrid quedó excluido del recorrido del Metropolitano, una decisión atravesada por su conflictiva relación con la tribuna.

Hoy 15:15

La renovación del Paseo de Leyendas del Atlético de Madrid abrió una polémica inesperada. La ausencia de Thibaut Courtois entre los futbolistas elegibles llamó la atención por su peso deportivo, pero dejó en claro que el club decidió revisar su historia desde una mirada diferente.

El nuevo sistema de votación, activo hasta el 5 de enero, convoca a más de 150 mil socios a elegir a los protagonistas que mejor representen la identidad rojiblanca. De esta manera, el Atlético dejó atrás el método anterior, basado casi exclusivamente en estadísticas y cantidad de partidos disputados.

Desde lo futbolístico, Courtois cumplía con creces los requisitos. El arquero belga defendió el arco en 154 partidos oficiales y fue parte de uno de los ciclos más exitosos de la última década, con títulos locales e internacionales que marcaron una época.

Sin embargo, el quiebre se produjo en 2018, cuando el guardameta pasó al Real Madrid. Desde entonces, su relación con la hinchada se deterioró de manera irreversible, convirtiéndolo en uno de los jugadores más resistidos cada vez que vuelve al Cívitas Metropolitano.

Ese rechazo sostenido terminó teniendo consecuencias institucionales. La dirigencia decidió ponderar el comportamiento y el vínculo con el club y su gente, un criterio que tuvo el mismo peso que los logros deportivos al momento de armar la lista de preseleccionados.

La exclusión de Courtois no fue un caso aislado. Hugo Sánchez tampoco apareció entre los candidatos, una señal clara de que el factor emocional ahora es determinante en la construcción del relato histórico del Atlético de Madrid.

El proceso de elección se desarrolla por etapas y excluye a futbolistas en actividad. Referentes actuales como Koke, Jan Oblak o Antoine Griezmann recién podrán ser evaluados cuando finalicen sus ciclos, aunque su lugar futuro en el Paseo parece indiscutido.

Además, la votación refleja una mirada más amplia: figuras del equipo femenino forman parte de la etapa más reciente, consolidando un Paseo de Leyendas que busca representar valores, pertenencia e identidad, más allá de los números y los trofeos.