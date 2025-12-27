Sarmiento mueve el mercado: continuidades, incorporaciones, bajas e intereses

El Profe arma el plantel para la temporada 2026 del Federal A bajo el mando de Víctor Riggio

Hoy 15:56

Sarmiento de La Banda empezó a moverse fuerte en el armado del plantel para la próxima temporada del Torneo Federal A y ya tiene varias novedades. La dirigencia confirmó la renovación de Israel Roldán, quien fue el primero en estampar la firma días atrás, y en las últimas horas se sumó la continuidad de Juan Mendonça, una de las piezas más regulares del último campeonato.

A la vez, el club sumó su primer refuerzo: Maximiliano Núñez, central de 28 años. El mediocampista tiene pasos por San Jorge de Tucumán, Juventud Antoniana de Salta, Talleres de Perico y El Linqueño, lo que le aporta rodaje y conocimiento del torneo al plantel bandeño.

Pero no todo son buenas noticias para el “Profe”, ya que también se confirmó una baja de peso: Rodrigo “Petroleo” Herrera no seguirá en el club. El defensor central fue uno de los referentes del equipo y además terminó siendo el goleador de Sarmiento en la campaña 2025, un dato que grafica su importancia tanto en defensa como en el juego ofensivo.

Por otra parte, en el club ya empezaron a sondear el mercado para cubrir ese lugar y uno de los nombres que interesa es el de Cristian Díaz, defensor y ex lateral derecho de Mitre, Central Córdoba y Güemes.