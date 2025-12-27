Accidente fatal en Punta del Este: pedirán prohibirle la salida del país a la conductora argentina involucrada

La audiencia clave será este lunes en la fiscalía de Maldonado. Avanzan las pericias para determinar si la mujer tuvo responsabilidad en el choque que provocó la muerte de un motociclista.

Hoy 16:03

La querella que representa a la familia del motociclista fallecido en un trágico accidente en Punta del Este solicitará a la Justicia que se le prohíba salir del país a la conductora argentina que manejaba la camioneta involucrada en el siniestro fatal.

El pedido será presentado este lunes a las 11 de la mañana, durante la primera audiencia del caso que se realizará en la fiscalía de Maldonado, a cargo de la fiscal Rosés. En esa instancia deberá declarar la mujer, identificada con las iniciales L.G.

El accidente ocurrió el viernes por la tarde en la zona de Playa Brava, cuando la conductora intentaba cruzar la rambla hacia la costa. En ese momento, la motocicleta conducida por Néstor Rodríguez impactó violentamente contra la puerta del lado de la conductora.

De acuerdo a las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el motociclista circulaba a gran velocidad en un tramo donde no hay semáforos. A raíz del impacto, salió despedido varios metros y murió en el acto.

Tras el hecho, la conductora fue sometida a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. No obstante, la investigación continúa y se encuentran en marcha diversas pericias técnicas para determinar las circunstancias del choque y establecer eventuales responsabilidades.

El abogado querellante, Sebastián Serron Bon, confirmó que solicitarán medidas cautelares para garantizar el normal desarrollo del proceso judicial. Entre ellas, la prohibición de salida del país y la fijación de domicilio.

“El lunes vamos a solicitar las medidas cautelares. Creemos que son necesarias hasta que se dilucide si hubo responsabilidad, para que la conductora quede sujeta al proceso”, explicó el letrado.

Además, detalló que la fiscalía solicitó una pericia integral al gabinete de accidentología de Maldonado, que será clave para determinar la mecánica del siniestro y una eventual violación a las normas de tránsito.

Serron Bon se mostró prudente al referirse a la posible responsabilidad penal de la conductora argentina y remarcó que aún resta la conclusión de los estudios técnicos.

“Hasta que no estén todas las pericias determinantes, no podemos hablar de una responsabilidad penal atribuible”, sostuvo.

Finalmente, destacó el accionar del Ministerio Público: "Estamos trabajando junto a la fiscalía, que actuó con celeridad y eficacia. Nuestro objetivo es que se llegue a la verdad material y se determine con precisión qué ocurrió”.