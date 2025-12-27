Mitre sigue sumando nombres: todos los refuerzos para la Primera Nacional 2026

El equipo de Carlos Mayor sumó refuerzos en todas las líneas con nombres de experiencia y proyección.

Mitre fue uno de los equipos que más se movió en el mercado de pases de cara a la Primera Nacional 2026 y ya tiene confirmados al menos doce refuerzos para encarar un torneo que volverá a ser largo, exigente y competitivo.

En el arco llegó Ignacio Pietrobono, arquero que viene a reforzar un puesto clave. En defensa se sumaron Martín Vázquez, Segundo Rodríguez, Martín Rodríguez, Luciano Correa y Mateo Maldonado, lo que marca una clara intención de fortalecer la última línea con variantes tanto por el centro como por los costados.

En el mediocampo, el Aurinegro incorporó a Maximiliano Romero, volante con recorrido, y a Alan López, enganche que puede aportarle juego y creatividad al equipo. Ambos aparecen como piezas importantes para darle equilibrio y generación de fútbol al once titular.

La mayor cantidad de caras nuevas llegó en ofensiva, donde Mitre sumó a Claudio Salto, Juan Pablo Zárate, Gustavo “Tortuga” Fernández y Enzo Avaro, una batería de delanteros con características distintas para ampliar las opciones en ataque y potenciar la competencia interna.

Con este armado, Mitre apuesta a conformar un plantel largo y competitivo, con recambio en todos los puestos y un mix entre experiencia y juventud, pensando en ser protagonista en la Primera Nacional 2026 y pelear por objetivos importantes desde el inicio del campeonato.