La Municipalidad de La Banda refuerza la prevención y concientización sobre la influenza A (H3N2)

Desde el área de salud se difundieron recomendaciones para prevenir la transmisión de la variante del virus de la gripe que puede generar complicaciones, especialmente en grupos de riesgo.

Hoy 16:14

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección General de Salud, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, continúa impulsando acciones de información y concientización destinadas a prevenir la influenza A (H3N2), una variante del virus de la gripe que puede generar complicaciones, especialmente en grupos de riesgo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde el área de salud se difundieron recomendaciones para prevenir su transmisión y se recordó la importancia de la vacunación antigripal, destacando que aquellas personas que no hayan recibido la dosis correspondiente durante el año 2025 deben acercarse al vacunatorio más cercano a su domicilio.

Asimismo, se informó a la comunidad que los síntomas más frecuentes asociados a esta enfermedad incluyen fiebre alta, dolor muscular y en las articulaciones, escalofríos, congestión o secreción nasal, tos seca, fatiga o cansancio extremo, dolor de garganta, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y diarrea.

Ante la presencia de uno o más de estos síntomas, se recomienda acudir de manera inmediata al centro de salud más cercano para una correcta evaluación médica, evitando la automedicación y reduciendo el riesgo de contagio. Además, se remarcó la importancia de mantener completo el calendario de vacunación anual obligatorio, como una herramienta fundamental para la prevención de enfermedades y el cuidado integral de la salud.

Estas acciones forman parte de las políticas de prevención y promoción impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer el acceso a la información, la vacunación y el cuidado de la comunidad bandeña.