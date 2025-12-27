Clásico santiagueño: ¿cómo está el historial entre Quimsa y Olímpico por la Liga Nacional?

Se miden esta tarde desde las 19 en el Ciudad y te dejamos los detalles del duelo más atrapante de la provincia.

Hoy 16:29

Quimsa y Olímpico se enfrentan esta tarde desde las 19 horas en el Estadio Ciudad, en una nueva edición del clásico santiagueño por la Liga Nacional, con un historial que favorece claramente a la Fusión y dos equipos que llegan entonados tras ganar en la fecha anterior.

Será el enfrentamiento número 58 entre ambos por la Liga Nacional. Hasta aquí se midieron en 57 oportunidades, con 36 triunfos para Quimsa y 21 para Olímpico, una estadística que refleja la paridad histórica del duelo, aunque con una leve ventaja para el conjunto fusionado.

El último antecedente fue justamente en el Estadio Ciudad, donde Quimsa se quedó con la victoria ante el Negro bandeño, resultado que intentará repetir para seguir escalando en la tabla. Actualmente, el equipo que dirige Ramella se ubica 12° con siete triunfos y siete derrotas, y viene de vencer con autoridad a Platense por 91 a 74.

En cuanto a los números individuales, Brandon Robinson es el máximo anotador de Quimsa con 13,4 puntos por partido, seguido por Jerome Meyinsse (12,1) y Leonardo Lema (11,7), tres piezas clave en la estructura ofensiva del equipo.

Por su parte, Olímpico marcha 17° en la tabla, con cinco victorias en catorce partidos, y también llega en alza tras superar a Platense por 94 a 88 en su último compromiso. El conjunto dirigido por Martín Villagrán tiene como principales armas ofensivas a Dennis McKinney (14,7 puntos) y José Ascanio (12,9), que sostienen gran parte del goleo bandeño.