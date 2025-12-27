Distinguirán a deportivas bandeños destacados en diferentes disciplinas

Será durante una ceremonia este próximo lunes 29 en el estado Vicente Rosales del Club Ciclista Olímpico.

Hoy 17:44

Desde la gestión del intendente Ing. Roger Nediani, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, informa que el próximo lunes 29 de diciembre, a las 21, se realizará la Fiesta del Deporte Bandeño, en el estadio “Vicente Rosales” del Club Ciclista Olímpico, donde se distinguirá a los mejores deportistas locales del 2025.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al respecto, el director de Deportes, profesor Hugo Rojas, explicó que en esta oportunidad la ceremonia de premiación será con entrada libre y gratuita. Por lo tanto, se invita a los familiares de los nominados y a los vecinos, a acompañar a los deportistas en esta velada especial para ellos.

Cabe destacar, que este importante evento es impulsado por el intendente Roger Nediani y cuenta con la participación de una comisión integrada por periodistas especializados en diferentes deportes, que oficiarán de jurado, con el fin de que cada elección sea lo más transparente y justa posible.

En dicha oportunidad, se entregarán los siguientes premios: Deportista del Año, Consagración, Revelación, Proyección y el Deportista Más Popular. Este último será elegido por la gente a través de una votación que se realizará en la página de Facebook: Por Amor a La Banda.