Registraron una formación similar a un tornado durante la tormenta en Termas de Río Hondo

Una impactante imagen registrada durante el desarrollo de las fuertes tormentas en Termas generó preocupación entre vecinos, luego de que se observara una formación nubosa con aspecto de embudo.

Hoy 17:46

En la fotografía se observa una columna descendente desde la base de una nube, un fenómeno que por su forma puede generar alarma y suele asociarse visualmente a un tornado. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial de que se haya tratado de un tornado que haya tocado el suelo.

Especialistas explican que este tipo de formaciones suelen corresponder a una nube embudo, un fenómeno atmosférico vinculado a tormentas intensas, que no siempre llega a tener contacto con la superficie ni provoca daños materiales.

En este caso, no se reportaron destrozos, voladuras, ni daños en la zona, ni tampoco levantamiento de polvo o escombros, indicadores habituales cuando un tornado efectivamente toca tierra.

Desde los organismos oficiales recomiendan mantener la calma y seguir los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente en el marco de la alerta amarilla por tormentas que rige para distintos puntos de la provincia de Santiago del Estero.