“Me dejas con el alma destrozada”: el desgarrador mensaje de Jorge Valoy por la muerte de su madre

Falleció Nelda, madre del entrenador de Comercio, en un año marcado por el dolor para la familia, que también sufrió la pérdida de Luis Valoy. El técnico expresó su tristeza con un emotivo posteo en redes sociales.

Hoy 17:53

La familia Valoy atraviesa uno de los momentos más difíciles. Este sábado se confirmó el fallecimiento de Nelda, esposa de Luis Valoy, madre de Jorge y Darío Valoy, y abuela de Jeremías. La noticia fue comunicada por sus propios familiares a través de las redes sociales y generó una profunda conmoción en la provincia.

El dolor es aún mayor porque este mismo año la familia ya había sufrido la pérdida de Luis Valoy, dejando a todos sus seres queridos atravesando un duelo tras otro en un corto período de tiempo. El impacto fue inmediato entre amigos, colegas y dirigentes que acompañaron a la familia con mensajes de afecto y apoyo.

El entrenador de Comercio e hijo de Nelda, Jorge Valoy, volcó su dolor en un conmovedor mensaje público que rápidamente se viralizó:

“Viejita querida… me dejas con el alma destrozada… ahora vas a estar con mi viejito que seguro te está esperando allá arriba… me dejas un terrible dolor en el corazón… dame fuerzas para seguir… te fuiste mi reina, mi vida, la mujer que amo, mi todo… descansá en paz madre querida.”