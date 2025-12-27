Violento asalto a un joven con discapacidad en Añatuya: hay un detenido

El ataque ocurrió en barrio Platense Oeste. La víctima fue hallada golpeada y en estado de shock. El acusado fue capturado tras un rápido operativo policial.

Hoy 21:28

Un preocupante hecho de inseguridad tuvo lugar en la noche del viernes en la ciudad de Añatuya, cuando una persona con discapacidad fue interceptada, agredida y despojada de su dinero en plena vía pública.

El episodio se registró cerca de las 23, en inmediaciones de avenida Gottau y calle Lavaisse, en el barrio Platense Oeste. Hasta ese sector se dirigieron efectivos de Prevención de la Departamental Nº 13, alertados por un llamado que daba cuenta de un robo.

Al llegar, los uniformados encontraron a un vecino conocido en el ambiente como “Tiqui-Tiqui”, quien presentaba signos de haber sido golpeado y se encontraba visiblemente alterado y en estado de shock, por lo que recibió contención inmediata.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el autor del ataque sería un sujeto apodado “Carimona”, quien tras cometer el ilícito se dio a la fuga. Con esos datos, la Policía desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar y aprehender al sospechoso a pocas cuadras del lugar del hecho.

El detenido fue identificado como Pereira Exequiel, de 30 años, domiciliado en el barrio Santa Rafaela, quien contaría con antecedentes delictivos. Durante el procedimiento, el acusado entregó voluntariamente la suma de 3.200 pesos, dinero que habría sido sustraído a la víctima.

Finalmente, Pereira fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Trascendió que la condición de discapacidad de la víctima será un elemento a tener en cuenta y podría agravar la situación procesal del imputado, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.