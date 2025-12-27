“Somos amigas”: Wanda Nara habló de un posible encuentro con Susana Giménez

La mediática se refirió a su vínculo con la conductora y dejó abierta la posibilidad de verse en Punta del Este.

Hoy 23:23

Wanda Nara realizó una escala relámpago en Buenos Aires para reencontrarse con sus hijas, tras una semana en la que las niñas estuvieron al cuidado de Mauro Icardi. La empresaria y conductora, que había pasado la Navidad en Uruguay con el resto de su familia, volvió al país y, como es habitual, fue recibida por la prensa local apenas aterrizó. Su breve visita no solo estuvo marcada por el reencuentro familiar, sino también por nuevos planes sociales: la mediática anticipó su intención de encontrarse con Susana Giménez en los próximos días.

Durante el breve intercambio con los periodistas en el aeropuerto, Wanda respondió con simpatía a las preguntas sobre su rutina y su estado de ánimo. Consultada sobre la posibilidad de invitar a Susana Giménez a su casa, fue clara: “Seguramente que sí. Vamos a ver. Sí, sí, seguro. Capaz voy yo a visitarla”. Sin confirmar el lugar o la fecha exacta, dejó abierta la chance de un encuentro en cualquiera de las residencias, y agregó: “Somos amigas. Ojalá me la cruce alguna vez, y si no, seguro la voy a visitar”.

En la conversación, Wanda también comentó que había dejado a los chicos para poder cumplir con algunos compromisos. Los cronistas destacaron su buena energía y el “colorcito” adquirido durante su estadía en la costa uruguaya, además de remarcar el buen presente que transita junto a su pareja. La empresaria, lejos de dar detalles sobre su vida privada, se mostró sonriente y predispuesta, reforzando la imagen de cercanía que cultiva con el público y los medios.