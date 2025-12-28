El Comité de Emergencias Municipal trabaja para normalizar la situación tras la intensa lluvia

Luego de las intensas precipitaciones, la ciudad logra desagotar las calles y atender los sectores afectados.

Hoy 00:02

El Comité de Emergencias Municipal, presidido por el Intendente Roger E. Nediani, se activó apenas comenzaron las precipitaciones en la ciudad.

En este sentido, el jefe comunal expresó: "La ciudad de La Banda tiene una particularidad, en cuanto a infraestructura está atravesada y rodeada por tres canales de riego, cinco rutas provinciales y una ruta nacional, además de dos vías férreas. En este contexto nos encontramos con el inconveniente de que la ciudad queda debajo de estas obras, lo que hace que al llover demore en escurrir el agua."

Nediani además hizo hincapié en la ventaja de poder estar alertas a los fenómenos metereológicos, gracias a que en el año 2023, desde la gestión se ha incorporado una estación meteorológica en Alerta Banda, lo que ha permitido llevar a cabo tareas de prevención y dimensionar los porcentajes de precipitación.

En ese sentido, el municipio lleva adelante obras de infraestructura tales como los 5.000 metros de desagüe pluvial de la calle Rebotaro, 14 bombas distribuidas en diferentes sectores de la ciudad, entre otras.

"No obstante los 140 milímetros de lluvia caída en los últimos 7 días, la ciudad se ha desagotado en menos de 4 horas. Tenemos dos sistemas importantes de bombas que hemos puesto en práctica y que nos dan muy buenos resultados" precisó Nediani.

En algunos sectores, como el casco céntrico desde Besares hasta Moreno y desde Avellaneda hasta Quintana, el agua demora un poco más en ser escurrida debido a que vecinos desaprensivos han tapado 600 metros de desagües pluviales. "Esta situación se encuentra judicializada y en este sentido queremos llevar tranquilidad a los vecinos de este sector de que cuando se dicte una resolucion, aproximadamente en 10 o 15 días, estaremos dándoles una solución definitiva" puntualizó.

Es de destacar el gran trabajo que lleva adelante el Comité de Emergencia conformado por las distintas áreas del municipio involucradas en la asistencia al vecino. El Municipio se encuentra permanentemente monitoreando la situación y no se registraron evacuados hasta el momento.

"Pedimos a los vecinos no arrojar residuos a la vía pública y evitar salir de sus domicilios, ya que se trata de tormentas eléctricas con ráfagas de viento de alto kilometraje por hora, lo que aumenta la exposición a accidentes" agregó el intendente.

En lugares que no tenemos desagües por pendiente natural ni bomba y que son asentamientos, sugerimos y recordamos acercarse al municipio a solicitar los niveles y la linea de edificación, a los efectos de poder realizar las obras adecuadas para que estos asentamientos no se inunden.

Finalmente, expresó que mañana a primera hora estarán trabajando los camiones de extracción de agua de la Secretaría de Servicios Públicos para hacer la evacuación de los lugares que ya están identificados, gracias al gran esfuerzo de la gente que trabaja sábados, domingos y feriados para asistir y atender las necesidades de los vecinos, aclaró Nediani