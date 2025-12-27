Robaron una bicicleta valuada en $2 millones y la recuperaron en el barrio La Isla

El asalto ocurrió a punta de arma en avenida Belgrano. Tras un operativo policial, el rodado fue hallado en un domicilio del sector.

Hoy 23:04

Un hecho de inseguridad se registró en las primeras horas del 24 de diciembre, cuando una mujer fue asaltada a punta de arma mientras circulaba en bicicleta por avenida Belgrano, en inmediaciones del canal revestido y la empresa Amarilla Gas.

El episodio ocurrió alrededor de las 6.30, cuando la víctima, de apellido Guzmán, se desplazaba de oeste a este y fue interceptada por un sujeto de vestimenta oscura, quien bajo amenazas con un arma —de tipo no precisado— le sustrajo la bicicleta y se dio a la fuga con dirección al barrio La Isla.

El rodado robado es una bicicleta marca Sava, rodado 29, color celeste con letras negras, valuada en aproximadamente dos millones de pesos.

Tras la denuncia, efectivos de la Brigada Interna de la Comisaría Comunitaria N° 15 iniciaron tareas investigativas que, con datos aportados por vecinos, permitieron localizar la bicicleta en el barrio La Isla.

En el lugar, una joven manifestó haber adquirido el rodado por la suma de $20.000, indicando que la compra se habría realizado a un menor de edad. Al ser informada de que la bicicleta tenía pedido de secuestro, hizo entrega voluntaria del bien, señalando que desconocía su procedencia y que la adquisición habría sido concretada por su hermano.

Finalmente, la bicicleta fue secuestrada y trasladada a sede policial. La causa quedó en manos de la fiscal Cecilia Guido, mientras continúan las investigaciones para identificar y detener al autor del asalto.